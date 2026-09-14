Oasis anuncia nueva gira mundial para 2027 con 38 conciertos en nueve países

La banda británica confirmó el tour Oasis Live’27, que comenzará en mayo en Glasgow y culminará en septiembre en Knebworth.

Oasis anunció su nueva gira mundial, Oasis Live’27, que incluirá 38 conciertos en 11 ciudades de nueve países. La agrupación británica iniciará esta nueva etapa el 21 de mayo de 2027 en el estadio Celtic Park de Glasgow, Escocia.

La gira se extenderá hasta el 19 de septiembre, fecha en la que la banda cerrará su recorrido con cuatro conciertos en el mítico recinto de Knebworth, al norte de Londres. El lugar tiene un significado especial para Oasis, pues allí ofreció históricos conciertos en 1996 ante alrededor de 250 mil espectadores.

Entre las ciudades incluidas en el recorrido figura Barcelona, donde Oasis ofrecerá dos presentaciones en el Estadio Olímpico Lluís Companys, los días 10 y 11 de julio de 2027. El tour también contempla una residencia de 11 conciertos en Mánchester, ciudad natal de Liam y Noel Gallagher, además de presentaciones en Múnich, Ámsterdam, París, Roma, Boston y Las Vegas, así como una fecha en Slane Castle, Irlanda.

Con esta gira, los hermanos Gallagher volverán a los escenarios españoles después de 18 años. Su última presentación en España tuvo lugar en julio de 2009, en el Festival Internacional de Benicàssim, apenas un mes antes de que Oasis anunciara su separación.

La banda dio a conocer las fechas después de varios días de expectativa, alimentada por publicaciones en redes sociales que incluían pistas relacionadas con cada una de las ciudades que formarían parte del recorrido.

¿Cómo comprar entradas para Oasis Live’27?

Oasis informó que no habrá una venta general de entradas. Los seguidores interesados deberán registrarse previamente para acceder al proceso de compra. El registro estará disponible hasta el jueves 17 a las 16:00 horas del Reino Unido.

Los precios estándar anunciados oscilarán entre 85 y 255 euros, incluidos los gastos, además de una tarifa de servicio de dos euros por transacción de Ticketmaster.

Oasis Live’27 representa una nueva etapa del regreso de la agrupación, dos años después de la gira Oasis Live’25, que marcó el reencuentro de Liam y Noel Gallagher tras 16 años de separación musical.