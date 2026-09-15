¡Paolo Guerrero podría volver a ser papá! Doña Peta reacciona ante rumores de embarazo

Las especulaciones sobre un posible embarazo surgieron luego de que usuarios de redes sociales notaran cambios físicos en la modelo brasileña.

Tras los rumores de un posible embarazo de Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, que vienen circulando en redes sociales, Doña Peta se refirió al tema y sorprendió con una respuesta que aumentó la expectativa entre los seguidores de la pareja.

Cabe señalar que las especulaciones surgieron en redes sociales, luego de que algunos cibernautas notaran cambios físicos en la modelo brasileña. A partir de ello, comenzaron a difundirse diversas teorías sobre un posible embarazo y la llegada del tercer hijo de la pareja.

SE REFIRIÓ A POSIBLE EMBARAZO

La difusión de estos rumores no pasó desapercibida para la madre del delantero de Alianza Lima, quien no dudó en responder ante las consultas de la prensa de espectáculos sobre la posibilidad de convertirse nuevamente en abuela. "Una criatura es una bendición de Dios", indicó.

Aunque no brindó mayores detalles sobre el posible embarazo, su respuesta fue recibida de manera positiva ante la expectativa por la posible llegada de un nuevo integrante a la familia de Paolo Guerrero.