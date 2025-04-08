André Bankoff reacciona a declaraciones de Rafael Cardozo sobre su boda con ‘Cachaza’

Rafael Cardozo fue consultado por la boda de Carol Reali, conocida como ‘Cachaza’, con André Bankoff. El modelo señaló que, al ser expareja de la influencer, considera que no le corresponde opinar sobre su actual relación.

“Yo soy ex. Ex no tiene que opinar. No, no, no opino”, manifestó Cardozo al ser preguntado por el matrimonio de la brasileña.

Además, el modelo dejó claro que tampoco tiene intención de darle su “bendición” a la pareja. Sus declaraciones fueron recogidas en una publicación de Infobae que posteriormente llamó la atención de André Bankoff.

El actor brasileño decidió reaccionar al post sin entrar en una discusión con Cardozo. “Gracias por todo cariño. Dios los bendiga siempre”, escribió Bankoff, dejando así un breve mensaje ante los comentarios sobre su matrimonio.