J Balvin y Valentina Ferrer ponen fin a su relación tras diez años y un hijo en común

La modelo argentina confirmó que ambos decidieron tomar caminos separados después de varios años de relación y un hijo en común.

J Balvin y Valentina Ferrer terminaron su relación después de varios años juntos. La modelo argentina confirmó la separación a través de sus redes sociales, poniendo fin a los rumores que habían surgido durante las últimas semanas.

Ferrer señaló que ambos decidieron tomar caminos separados y destacó que mantienen el respeto y el afecto que los unió durante años. También aseguró que su prioridad continúa siendo el bienestar de su hijo, Río, nacido en junio de 2021.

¿CÓMO SE CONOCIERON?

La pareja se conoció en 2017 durante la grabación del videoclip de la canción Sigo Extrañándote. Su relación se consolidó posteriormente y, en 2021, se convirtieron en padres.

La confirmación de la separación generó reacciones entre los seguidores del cantante colombiano y la modelo, quienes habían seguido su relación durante los últimos años.

Pese al fin de su vínculo sentimental, ambos continuarán compartiendo responsabilidades como padres y han pedido comprensión y respeto durante este momento personal.