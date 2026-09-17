Milett Figueroa y Marcelo Tinelli habrían terminado su relación, aseguran desde Argentina

Periodista Angie Balbiani dejó abierta la posibilidad de que la modelo peruana haya engañado al presentador de televisión.

A pesar de que se dieron una nueva oportunidad tras su primera ruptura amorosa, desde Argentina informan que Milett Figueroa y Marcelo Tinelli habrían terminado nuevamente su relación debido a problemas en los que estaría involucrada la modelo peruana.

De acuerdo con lo comentado por la periodista Angie Balbiani en el programa Puro Show, la popular ‘Milechi’ habría engañado al presentador de televisión. “Él asume que ya no está enamorado y que Milett, además de estar con Marcelo, estaba con otros hombres”, señaló.

Al escuchar las declaraciones de Balbiani, su compañero, conocido como Pampito, recordó que Tinelli también habría sido infiel durante su relación con Milett Figueroa. Sin embargo, enfatizó que se trata de una situación complicada para ambos y que deberían resolverla en privado.

MARCELO TINELLI LLEGÓ AL PERÚ POR MILETT

Antes de que surgieran estas revelaciones y los problemas entre la pareja, Marcelo Tinelli visitó el Perú y se reunió con Milett. Ambos fueron captados juntos en diversas oportunidades, dejando en claro que la llama del amor seguía viva. ¿Realmente terminaron o todo sería parte de un montaje?