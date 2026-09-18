¿Indirecta para Mario Hart? Hermano de Alejandra Baigorria hace sorprendente confesión

Luego de que se conociera la controversia por el denominado 50/50 tras la ruptura de Mario Hart y Korina Rivadeneira, las opiniones en Chollywood han estado divididas. Sin embargo, Sergio Baigorria, hermano de Alejandra Baigorria, sorprendió al realizar una fuerte revelación en redes sociales.

¿QUÉ DIJO SERGIO BAIGORRIA?

Tras un video compartido por la influencer Alexandra Chávez, en el que opinaba sobre la distribución de los gastos entre Mario Hart y Korina Rivadeneira, Sergio lanzó un contundente comentario que fue relacionado con el piloto automovilístico: “Ese siempre fue un vividor. Lo sé de primera mano”.

Las palabras de Sergio Baigorria causaron revuelo en las plataformas digitales y dividieron las opiniones de los usuarios. Algunos respaldaron al hermano de Alejandra, mientras que otros lo cuestionaron con comentarios como: “Qué fuerte” y “Vividor eres tú”. Para encender aún más la polémica, varios cibernautas comenzaron a etiquetar a la ‘Gringa de Gamarra’ y al ‘Chato’.

Cabe mencionar que Mario Hart y Alejandra Baigorria mantuvieron una relación sentimental desde 2010. En aquel entonces, fueron considerados una de las parejas más sólidas de Chollywood; sin embargo, en 2014 decidieron ponerle fin a su historia de amor.