Milett comparte mensaje tras supuesto fin de su relación con Tinelli: “Puedes vivir mejor tu vida”

Luego de que en Argentina surgieran versiones sobre una supuesta ruptura entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, la modelo peruana avivó los rumores al compartir un misterioso mensaje en sus redes sociales.
En el video reflexivo difundido por la popular ‘Milechi’, se escucha a una especialista señalar que nadie puede obligar a los demás a cambiar su forma de ser y que, por ello, se debe disfrutar plenamente de la vida. Asimismo, recomienda ignorar las críticas y los comentarios malintencionados que buscan generar caos e infelicidad.
“No puedes controlar ni dictar las opiniones ni las actitudes de los demás. Lo único que puedes hacer es vivir mejor tu vida, ser una buena persona, y vivir y hablar con integridad. Entonces sabes que puedes irte a dormir por la noche sabiendo que diste lo mejor de ti. Eso es todo. No puedes complacer a los demás. Siempre habrá personas a las que no les guste tu cabello, tu rostro o el sonido de tu voz, y que no crean en las cosas que dices”, se escucha en la publicación.
¿POR QUÉ HABRÍAN TERMINADO MILETT Y TINELLI?
De acuerdo con la información compartida por la periodista Angie Balbiani en el programa ‘Puro Show’, Milett Figueroa le habría sido infiel a Marcelo Tinelli, situación que habría provocado el final de su relación. “Él asume que ya no está enamorado y que Milett, además de estar con Marcelo, estaba con otros hombres”, afirmó la comunicadora.
Cabe mencionar que ni Milett Figueroa ni Marcelo Tinelli han confirmado o desmentido estas versiones. Por el momento, se espera que alguno de los dos se pronuncie y aclare cuál es la situación actual de su relación.