Milett comparte mensaje tras supuesto fin de su relación con Tinelli: “Puedes vivir mejor tu vida”

La modelo peruana difundió un video en sus redes sociales en medio de las especulaciones sobre una ruptura con el presentador de televisión.

Luego de que en Argentina surgieran versiones sobre una supuesta ruptura entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, la modelo peruana avivó los rumores al compartir un misterioso mensaje en sus redes sociales.

En el video reflexivo difundido por la popular ‘Milechi’, se escucha a una especialista señalar que nadie puede obligar a los demás a cambiar su forma de ser y que, por ello, se debe disfrutar plenamente de la vida. Asimismo, recomienda ignorar las críticas y los comentarios malintencionados que buscan generar caos e infelicidad.

“No puedes controlar ni dictar las opiniones ni las actitudes de los demás. Lo único que puedes hacer es vivir mejor tu vida, ser una buena persona, y vivir y hablar con integridad. Entonces sabes que puedes irte a dormir por la noche sabiendo que diste lo mejor de ti. Eso es todo. No puedes complacer a los demás. Siempre habrá personas a las que no les guste tu cabello, tu rostro o el sonido de tu voz, y que no crean en las cosas que dices”, se escucha en la publicación.

¿POR QUÉ HABRÍAN TERMINADO MILETT Y TINELLI?

De acuerdo con la información compartida por la periodista Angie Balbiani en el programa ‘Puro Show’, Milett Figueroa le habría sido infiel a Marcelo Tinelli, situación que habría provocado el final de su relación. “Él asume que ya no está enamorado y que Milett, además de estar con Marcelo, estaba con otros hombres”, afirmó la comunicadora.

Cabe mencionar que ni Milett Figueroa ni Marcelo Tinelli han confirmado o desmentido estas versiones. Por el momento, se espera que alguno de los dos se pronuncie y aclare cuál es la situación actual de su relación.