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Hace 2 horas

Perú pasa a la gran final del mundial de comidas de Ibai Llanos y se enfrentará a Venezuela

Perú superó a Argentina en las semifinales del torneo, mientras que Venezuela eliminó a Ecuador y ahora ambos países se enfrentarán en la final de la competencia gastronómica por segunda vez.



Perú clasificó a la gran final del mundial de comidas organizado por el creador de contenidos español Ibai Llanos. El ceviche con Inca Kola se impuso al asado y su clásico fernet en las semifinales de la competencia gastronómica. 

La propuesta peruana aseguró su pase a la última instancia del torneo internacional con 1.900 mil votos tras superar a Argentina que obtuvo 1.184.200, mientras que su rival en el duelo definitivo será Venezuela que alcanzó 2.308.000 y eliminó a Ecuador con 1.511.400 de preferencias.  

El ceviche peruano obtuvo 1.16 millones de votos en TikTok, 660 mil en Instagram y 81 mil en YouTube, mientras que el pabellón criollo consiguió 1.36 millones de votos en TikTok, 928 mil en Instagram y 16 mil en YouTube.

Mecánica de concurso y segunda final entre ambos países

La competencia organizada por Ibai Llanos enfrenta platos representativos de varios países y son los usuarios de redes sociales quienes mediante votos en TikTok, Instagram y YouTube aseguran la clasificación de los países.

Cabe resaltar, que esta no es la primera vez que Perú y Venezuela se enfrentan en la final de un concurso organizado por Ibai Llanos. Los dos países ya protagonizaron la final del Mundial de Desayunos de 2025 donde Perú resultó campeón.


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