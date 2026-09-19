Edwin arranca con sabor a cumbia: Las Estrellas de la Cumbia le dan la “patadita” de la suerte

El esperado estreno de “El Show de Edwin”, conducido por Edwin Sierra, finalmente llegó a las pantallas con una propuesta que busca entretener las tardes de los sábados a las familias peruanas, además de llevar ayuda social a quienes más lo necesitan.

Como parte de esta primera edición, la música también tuvo un papel importante. La orquesta invitada que apadrinó el debut del programa fue “Las Estrellas de La Cumbia”, agrupación que viene ganando popularidad y conquistando al público en distintos puntos del Perú.

Asimismo, se encargaron de poner música y diversión en una entretenida entrevista en donde el público también se hizo presente con sus diversas muestras de cariño para cada uno de las integrantes.

CARIÑO DEL PÚBLICO Y LA PATADITA DE LA SUERTE

El cariño del público presente no se hizo esperar. Los fanáticos de la orquesta expresaron su entusiasmo y afecto por las integrantes, especialmente por Tamara Gómez y Ale Seijas, quienes, pese a las muestras de admiración y declaraciones de amor, dejaron claro que mantienen una relación con sus respectivas parejas.

Por otro lado, la tradicional “patadita de la suerte” tampoco podía faltar durante el debut del programa. Cada integrante de “Las Estrellas de La Cumbia” le dio su particular bendición a Edwin Sierra y le deseó el mayor de los éxitos para su programa.