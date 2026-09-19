¡Melcochita cumple 90 años! Gran homenaje celebra la vida y trayectoria del querido artista

Una leyenda de la comedia peruana está de celebración. Pablo Villanueva Branda, conocido popularmente como “Melcochita”, cumplió 90 años y fue homenajeado durante el estreno del programa “El Show de Edwin”, donde se recordó su trayectoria y el legado que ha dejado en el entretenimiento nacional.

Durante el homenaje, se repasaron algunos de los momentos más importantes de su carrera, desde sus inicios en el mundo artístico hasta su consolidación como uno de los personajes más queridos de la comedia peruana. Sus recordadas bromas y frases se mantienen en la memoria del público y se han convertido en parte de la cultura popular del país.

El cómico no pudo estar presente en este reconocimiento debido a motivos de salud. Sin embargo, diversos cómicos se encargaron de recordar sus mejores momentos a través de imitaciones e interacciones con el público, rindiendo así homenaje a una figura considerada una leyenda viva del humor peruano.

HOMENAJEADO CON CARIÑO

Durante el homenaje se recordó la alegría y la particular energía con la que “Melcochita” siempre se ha dirigido a su público. Para recrear algunas de sus recordadas facetas, su amigo y reconocido cómico “Cachay” llegó al set para realizar una imitación del humorista, utilizando su característica chispa y sus conocidos chistes para divertir e interactuar con los asistentes.

Asimismo, el cómico “Puchito” también se hizo presente para interpretar distintas facetas de “Melcochita” y protagonizar un divertido duelo de chistes junto a “Cachay”. La ocurrencia de ambos artistas arrancó risas y permitió al público revivir parte del humor de antaño de la comedia peruana.