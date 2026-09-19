¡Se animó a cantar! Rafael López Aliaga llega al Show de Edwin y sorprende con clásicos de José José

Durante la entrevista con Edwin Sierra, López Aliaga habló sobre su gestión en Lima y aseguró sentirse identificado con los sectores populares de la ciudad.

Uno de los invitados especiales del programa fue Rafael López Aliaga, quien se hizo presente durante el debut de “El Show de Edwin” y fue recibido con numerosos aplausos por parte del público presente.

Durante una entrevista con Edwin Sierra, López Aliaga expresó su alegría y buenos deseos al conductor por esta nueva etapa televisiva. Al ser consultado sobre el motivo del cariño que recibe de parte del público, respondió: “Me considero el alcalde de los cerros”.

Además de abordar temas relacionados con su gestión y los planes desarrollados desde la Municipalidad Metropolitana de Lima, el candidato también se animó a interactuar y compartir un momento de entretenimiento con los asistentes. Incluso, mostró una faceta distinta al interpretar uno de los temas más conocidos del cantante mexicano José José.

SE ANIMÓ A CANTAR

Uno de los momentos que más sorprendió durante el programa ocurrió cuando el candidato de Renovación Popular se animó a cantar junto a Sandro Matos, imitador de “José José”, quien llegó al set interpretando algunos de los clásicos del recordado cantante y animó a López Aliaga a acompañarlo.

El candidato sorprendió a los presentes con su faceta artística al interpretar temas como “Lo que un día fue no será” y “Volcán”, generando la sorpresa y los aplausos del público que se encontraba en el set.

SEGURIDAD PARA LIMA

Por otro lado, uno de los temas que también abordó durante la entrevista fue la seguridad ciudadana, un asunto que se mantiene como parte de la coyuntura nacional. En ese sentido, López Aliaga señaló que plantea adoptar medidas concretas frente a la criminalidad. “Tenemos una inteligencia municipal y un número telefónico que yo lo voy a incentivar muchísimo para que la gente llame, junto con la inteligencia militar, policial y de la marina de guerra”, indicó.

Además, aseguró que junto a la bancada que tiene en el Congreso con quienes esta trabajando por una ley que al criminal será tratado bajo las normas y sanciones militares. “Al secuestrador asesino y sicario va al foro militar y se le trata como un terruco, como era antes”, manifestó.