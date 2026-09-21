Shirley Arica no se queda callada y arremete contra Onelia Molina: “Me parece fingidaza”

La popular ‘chica realidad’ no se guardó nada y lanzó fuertes calificativos contra la expareja de Mario Irivarren.

Al parecer, Shirley Arica encontró una nueva enemiga en Chollywood: Onelia Molina. Durante una emisión del podcast de Chiquiwilo, la ganadora de La Granja VIP fue consultada sobre la expareja de Mario Irivarren y no dudó en lanzar fuertes calificativos en su contra.

En medio de sus declaraciones, Shirley reveló que siente antipatía por la chica reality, pues la considera una persona de doble cara que se acomoda a las situaciones según su conveniencia para salir libre de polvo y paja ante cualquier problema.

“No, no me cae mal… Me parece fingidaza. Me parece fingidaza Onelia”, comentó en un primer momento. Además, aseguró que las declaraciones de Onelia ante los medios de comunicación no guardan relación con su comportamiento: “Ella sale a declarar y a hablar… Lo que dice no concuerda con lo que hace”.

¿PROBLEMAS CON YAHAIRA PLASENCIA?

Onelia Molina no sería la única figura de la farándula con la que Shirley Arica tendría problemas. La modelo también habría tenido diferencias con Yahaira Plasencia, quien le habría enviado una carta notarial por utilizar el apelativo de la salsera cada vez que sube al escenario. “‘La Patrona’ me lo pusieron cuando estuve en el reality de Turquía”.