Flor Bertotti revela por qué durante años no disfrutaba cantar ‘Flores amarillas’

La actriz argentina contó que durante años no disfrutaba interpretar uno de los temas más recordados de la telenovela.

La actriz y cantante argentina Flor Bertotti confesó que durante años no disfrutaba interpretar “Flores amarillas”, una de las canciones más recordadas de Floricienta, telenovela que protagonizó entre 2004 y 2005. La artista contó que su incomodidad no estaba relacionada con el tema, sino con la puesta en escena que debía realizar durante sus presentaciones.

Durante una entrevista en el programa Hablando Huevadas, donde conversó con Ricardo Mendoza y Jorge Luna, Bertotti explicó que cantar la canción implicaba realizar varias acciones sobre el escenario. Según relató, debía desplazarse, sujetarse de una estructura, cambiarse de vestuario y continuar con la interpretación, lo que hacía que no disfrutara ese momento.

Con el paso de los años, su percepción sobre la canción cambió. La actriz recordó que en septiembre de 2022, durante una presentación en Israel y luego de varios años alejada de los escenarios, volvió a interpretar “Flores amarillas” frente a sus seguidores. Ese reencuentro le permitió comprender nuevamente el significado que el tema tenía para el público.

CANCIÓN MÁS FAMOSA

“Flores amarillas” se convirtió en una de las canciones más asociadas con Floricienta y trascendió la ficción. La escena en la que la protagonista recibe flores amarillas contribuyó a que el tema quedara vinculado con el 21 de septiembre, fecha en la que cada año esta tradición cobra especial presencia, especialmente en redes sociales.