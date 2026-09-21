Samahara Lobatón vuelve a la televisión y compartirá reality con Renato Rossini Jr.

Samahara Lobatón fue anunciada como una de las participantes de ‘El Sultanato’, producción internacional que reunirá a 15 figuras de la región en Miami desde el próximo 27 de setiembre. Con este ingreso, la influencer volverá a estar frente a las cámaras en un formato de convivencia.

Un reencuentro que genera expectativa

Lobatón compartirá nuevamente escenario con Renato Rossini Jr., con quien coincidió anteriormente en ‘La Granja VIP’. Durante ese programa, ambos protagonizaron escenas de cercanía que despertaron comentarios entre los seguidores sobre una posible relación.

En aquel momento, la interacción entre la influencer y el actor llamó la atención debido a que Samahara mantenía una relación sentimental con Youna. Sin embargo, posteriormente ambos aclararon que solo existe una amistad entre ellos.

Ahora, Samahara y Renato volverán a convivir como parte del elenco de ‘El Sultanato’, esta vez ambos en condición de solteros. Su reencuentro se perfila como uno de los momentos que podría generar mayor expectativa entre los seguidores del nuevo reality.