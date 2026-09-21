Taylor Swift recibirá el primer premio MTV VMA a la mejor dirección artística

La ceremonia de los MTV Video Music Awards se realizará el domingo 27 de septiembre en Los Ángeles.

Taylor Swift será la primera artista en recibir el nuevo premio MTV VMA a la mejor dirección artística, reconocimiento que distingue a músicos cuyo trabajo detrás de cámaras ha ampliado las posibilidades del videoclip y contribuido al desarrollo de la narración visual. La ceremonia de los MTV Video Music Awards se realizará el domingo 27 de septiembre en Los Ángeles.

La cantante ha dirigido algunos de los videos más representativos de su carrera, entre ellos Karma junto a Ice Spice y, más recientemente, The Fate of Ophelia y Opalite. Según la organización, el nuevo galardón reconoce a artistas que han desarrollado una voz propia como directores y han llevado sus propuestas creativas más allá de los formatos tradicionales.

Swift ha sido nominada en siete ocasiones a la categoría de mejor directora en los MTV Video Music Awards y ha obtenido el premio en cuatro oportunidades. Para la edición de este año, llega como la segunda artista con mayor número de nominaciones, con nueve candidaturas, entre ellas dirección, video del año, artista del año y mejor pop.

TRANSMISIÓN

La ceremonia será conducida por Snoop Dogg y se transmitirá en vivo desde Los Ángeles a través de CBS, MTV y Paramount+ Premium en Estados Unidos. La transmisión estará disponible a nivel internacional al día siguiente mediante Paramount+ y MTV.