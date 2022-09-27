Jean Paul Gabuteau evita hablar tras imágenes junto a Analía Jiménez

Las cámaras de un programa de entretenimiento buscaron a Jean Paul Gabuteau luego de que unas imágenes lo mostraran besando a Analía Jiménez. El empresario fue consultado por este nuevo episodio que rápidamente llamó la atención en el ámbito de espectáculos.

Prefirió no entrar en detalles

Ante las preguntas sobre su vínculo con la joven, Gabuteau evitó brindar explicaciones sobre lo ocurrido. El empresario mantuvo una breve conversación con el equipo del programa y optó por no comentar sobre su situación sentimental.

La consulta también estuvo relacionada con su reciente separación de Silvia Cornejo, con quien mantuvo una relación que fue seguida por los medios de entretenimiento. Tras el término de ese vínculo, Gabuteau ha vuelto a ser noticia por su cercanía con Jiménez.

Finalmente, el empresario marcó distancia de la exposición mediática y señaló: “No soy público”. Con esta respuesta, evitó confirmar o descartar si existe actualmente algún tipo de relación con Analía Jiménez.