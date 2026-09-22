Sheyla Rojas da detalles de su nueva relación con Joaquín Ramírez: "estamos felices"

Sheyla Rojas atraviesa una nueva etapa sentimental y decidió contar detalles inéditos de su relación con el excongresista Joaquín Ramírez. Tras confirmar públicamente su romance, la exchica reality reveló en un programa de espectáculos qué fue lo que terminó conquistándola y aseguró que actualmente se siente “súper consentida” por su pareja.

¿QUÉ ENAMORÓ A SHEYLA ROJAS DE JOAQUÍN RAMÍREZ?

Más allá de la atracción física, Sheyla Rojas explicó que quedó cautivada por la personalidad de Joaquín Ramírez durante el tiempo que llevan conociéndose. La influencer destacó su inteligencia, capacidad de trabajo y sencillez, características que, según señaló, despertaron su admiración. “Yo creo que podría decirte muchas cosas buenas de él; es una persona sencilla y voy conociendo esa parte, por lo que puedo decir que es un hombre que puedo admirar”, declaró en el programa ‘Amor y fuego’.

La modelo también fue consultada sobre el trato que recibe del exparlamentario y no ocultó lo cómoda que se siente en esta nueva relación. Aunque evitó hablar en nombre de Ramírez, dejó claro que atraviesa un buen momento sentimental. “Sí me siento muy consentida. Yo te respondo por mí. Yo me siento súper consentida”, afirmó. La relación cobró notoriedad luego de que Rojas comenzara a dedicarle mensajes cariñosos en sus redes sociales y se refiriera públicamente a él como “amor”.

SHEYLA ROJAS DESCARTA MATRIMONIO POR AHORA

Pese a mostrarse entusiasmada con el romance, Sheyla Rojas descartó que por el momento existan planes de matrimonio. La ex chica reality explicó que ambos continúan conociéndose y prefieren avanzar sin apresurar decisiones. “Poco a poco, nos estamos conociendo. Lo importante es que estamos contentos”, manifestó.

El romance también ha colocado nuevamente a Joaquín Ramírez bajo la atención mediática. El excongresista y exalcalde de Cajamarca buscaba participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026; sin embargo, en agosto el Jurado Electoral Especial de Cajamarca declaró fundada una tacha y dispuso la no inscripción de la fórmula regional que encabezaba. Ramírez, además, ha estado involucrado en investigaciones fiscales por presunto lavado de activos, mientras su relación con Sheyla Rojas continúa generando atención en el mundo del espectáculo.