Xiomy Kanashiro sobre el 50/50 en pareja: “Como que va y no va, depende de la situación”

Después de que Korina Rivadeneira hablara sobre cómo divide los gastos con Mario Hart, el tema del 50/50 llegó a otras figuras de Chollywood. Una de ellas fue Xiomy Kanashiro, exintegrante de Alma Bella y actual pareja de Jefferson Farfán.

Al ser consultada sobre la división de gastos en una relación, Kanashiro señaló que siempre ha pagado sus propias cosas y que aplicar el 50/50 depende del momento en el que se encuentre atravesando el romance que tenga en ese entonces.

“Siempre sigo pagando mis cosas sola sin necesidad de alguien. Si tienes una pareja que te apoye, bienvenido sea; si no, sigue para adelante. Yo creo que eso del 50/50 como que va y no va, depende de la situación”, declaró.

¿CÓMO SERÍA SU MATRIMONIO IDEAL?

Xiomy Kanashiro también contó que le gustaría casarse algún día, aunque optaría por la separación de bienes para evitar posibles problemas económicos con su pareja. ¿Se vendrá la boda con Jefferson Farfán? O ¿Cuáles serán los planes de la pareja?