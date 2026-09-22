Ethel Pozo y Pía Copello en la ‘Ruta del Pisco’: así reaccionó Gisela Valcárcel

Gisela Valcárcel se comunicó con su hija al ver los estados que había compartido durante su salida junto a María Pía Copello y otros acompañantes.

Ethel Pozo recordó una curiosa anécdota que protagonizó junto a María Pía Copello durante una salida denominada la ‘Ruta del Pisco’. La conductora contó que su madre, Gisela Valcárcel, estuvo pendiente de las publicaciones que compartía en redes sociales y decidió comunicarse con ella al ver los estados que había publicado.

El momento fue recordado durante una de las emisiones del programa de streaming Sin Más Que Decir, donde Ethel relató cómo la llamada de su madre terminó involucrando también a María Pía Copello y al resto de sus acompañantes.

GISELA LLAMÓ A SU HIJA

Según contó Ethel Pozo, Gisela Valcárcel observó los estados que había publicado durante la ‘Ruta del Pisco’ y decidió llamarla directamente. “Ethel, he visto tus estados hija ¿Quién maneja?”, le preguntó Gisela durante la llamada.

La situación provocó comentarios entre los presentes y llevó a Gisela a preguntar también dónde se encontraban los esposos de las conductoras. Con ello, dejó claro que quería conocer quién estaría pendiente del regreso de ambas.

GISELA HIZO ADVERTENCIA AL GRUPO

Asimismo, Gisela Valcárcel advirtió que había varias personas escuchando la llamada. Para evitar que el momento terminara convirtiéndose en una serie de bromas, lanzó un comentario dirigido a todos los acompañantes. “De todo ese grupo, ojalá nadie tenga comentarios impertinentes”, señaló la ‘Señito

Entre los acompañantes estaba Mario Hart, quien aprovechó la situación para intervenir y realizarle una particular petición a Gisela. “Invítame, por favor. Te prometo que no haré ningún comentario de Roberto Martínez”, comentó el piloto.