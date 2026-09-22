Cantante brasileño Rick muere junto a otras cuatro personas en accidente de helicóptero

El helicóptero fue reportado como desaparecido el lunes y sus restos fueron ubicados la mañana del martes por aeronaves de la Fuerza Aérea Brasileña.

El cantante brasileño Geraldo Antônio de Carvalho, conocido artísticamente como Rick, murió a los 59 años tras la caída de un helicóptero en una zona boscosa del estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil. En el accidente también falleció el empresario Bruno Avelar, amigo y socio en algunos proyectos del futbolista Neymar.

La aeronave, un Bell 430, había despegado de Porto Belo con destino a São Joaquim, en un recorrido de aproximadamente 190 kilómetros. El helicóptero fue reportado como desaparecido el lunes y sus restos fueron ubicados la mañana del martes por aeronaves de la Fuerza Aérea Brasileña, luego de casi 24 horas de búsqueda.

El Cuerpo de Bomberos confirmó que ninguno de los cinco ocupantes sobrevivió. Las labores de búsqueda se desarrollaron en medio de lluvias, fuertes vientos, niebla y baja visibilidad, y contaron con la participación de unos 40 bomberos, perros de búsqueda, vehículos y drones con cámaras térmicas. Las causas del accidente todavía son investigadas.

TRAYECTORIA

Rick fue una de las voces de la reconocida dupla de música sertaneja Rick & Renner, que alcanzó gran popularidad en Brasil desde la década de 1990. El cantante había retomado recientemente sus presentaciones junto a Renner como parte de una gira conmemorativa y su último concierto se realizó apenas dos días antes del accidente.