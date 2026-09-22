José Burga rompe su silencio tras polémica con Naldy Saldaña: esto dijo en redes

José Burga decidió pronunciarse en redes sociales luego de que se hiciera pública la relación que mantuvo con Naldy Saldaña. El animador de La Bella Luz publicó un mensaje en el que reconoció haber cometido un error, mientras los usuarios reaccionaban a la polémica.

La relación salió a la luz

La controversia se inició cuando Jazmín Baquero, expareja de Burga, reveló públicamente que descubrió el vínculo entre el músico y Saldaña a partir de mensajes encontrados en el celular del padre de su hija. De acuerdo con su relato, Burga terminó admitiendo que mantenía una relación con la cantante desde meses atrás.

La propia Naldy Saldaña confirmó posteriormente que tuvo un romance con Burga. La artista reconoció que ambos se equivocaron al involucrarse mientras mantenían otras relaciones sentimentales y expresó sus disculpas hacia Baquero y Hansel Bernuy, su entonces pareja.

En medio de los comentarios que generó la revelación, José Burga volvió a interactuar con sus seguidores. El animador llamó la atención al respaldar la opinión de una usuaria que cuestionaba a Naldy Saldaña, generando nuevas reacciones entre quienes siguen la controversia.

El caso continúa generando comentarios en redes sociales, luego de que ambos involucrados reconocieran públicamente el vínculo y la polémica quedara expuesta ante sus seguidores.