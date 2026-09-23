Mauricio Diez Canseco vuelva a ilusionarse con Dailyn Curbelo: “Siempre vamos a estar unidos”

Empresario aseguró que apoyará en todos los proyectos que tenga la cantante cubana en su carrera profesional.

Al parecer, la llama del amor entre Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo sigue más viva que nunca. Esta vez, el empresario llenó de elogios a la cantante cubana, quien, al parecer, aún lo sigue teniendo ilusionado, a pesar de que terminaron su relación años atrás.

Durante el lanzamiento del ‘Rústica Fest’, el popular ‘Bradpizza’ no descartó volver a darse una nueva oportunidad con Dailyn, pero dependerá de lo que busquen ambos. Además, dejó en claro que los volverán a ver juntos en diferentes lugares.

“Con Dailyn siempre vamos a estar unidos por nuestros mellizos. Siempre la apoyo y ella también lo hace conmigo. Nuestros pequeños serán los padrinos del ‘Rústica Fest’. Somos padres, somos muy amigos, somos cómplices y siempre estoy detrás de sus proyectos... Ya va a caer, ya va a caer. Donde hubo fuego”, comentó.

¿NO CREE EN LAS PALABRAS DE MAURICIO?

Tras escuchar los comentarios de Mauricio Diez Canseco, Dailyn Curbelo dejó en claro que no tiene planificado retomar un romance con el empresario. “Nuestra amistad no va a trascender a más. Él está coquetón, está mandando muchas indirectas, pero ya saben cómo es de bromista”, declaró, dejando en claro que, por ahora, se siente mejor soltera.