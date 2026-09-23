BTS abre su primera tienda POP-UP en Lima: conoce cómo registrarte, inscribirte y hacer tu reserva

La llegada de la banda surcoreana BTS a Perú no se limitará a sus esperados conciertos. Antes de reencontrarse con ARMY en el Estadio San Marcos, la agrupación abrirá la BTS POP-UP: ARIRANG IN LIMA, una tienda temporal que permitirá a sus seguidores acercarse al universo de la banda a través de mercancía oficial, escenarios temáticos y distintas experiencias vinculadas con su gira mundial Arirang.

La tienda POP-UP de BTS en Lima funcionará del 25 de septiembre al 25 de octubre en Casa Prado, ubicada en la avenida 28 de Julio 878, en Miraflores. El establecimiento atenderá todos los días de 10:00 a 20:00 horas y el ingreso será gratuito mediante reserva digital previa. La experiencia llegará días antes de los tres conciertos que RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook ofrecerán en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre.

¿Qué es una tienda POP-UP y qué encontrarán los fans de BTS?

Una tienda POP-UP es un establecimiento comercial que abre durante un periodo limitado y suele estar relacionado con el lanzamiento de un producto, álbum, colección o gira. En la industria musical, estos espacios buscan ir más allá de la venta de artículos y convertirse en una experiencia para los seguidores. En el caso de BTS, la propuesta en Lima contará con pantallas digitales, iluminación especial y zonas acondicionadas para fotografías, además de una ambientación inspirada en Arirang.

Los integrantes de ARMY en Perú podrán adquirir álbumes, prendas de vestir, artículos coleccionables, llaveros y los populares Army Bombs, dispositivos luminosos utilizados por los seguidores durante los conciertos de BTS. Algunos productos podrían contar con límites de compra por persona debido a su disponibilidad, un detalle importante para quienes esperan conseguir mercancía oficial y piezas coleccionables antes de las presentaciones del grupo.

BTS POP-UP en Lima: reservas, código QR y horarios de ingreso

El acceso a la experiencia contará con un sistema de reservas anticipadas para ordenar el flujo de visitantes en Casa Prado. Los turnos se habilitarán el 24 de septiembre a las 20:00 horas y los usuarios deberán crear previamente una cuenta y completar la verificación de identidad. Una vez confirmada la visita, cada asistente podrá obtener un código QR, que deberá presentar para ingresar en la fecha y horario seleccionados. No olvides inscribirte desde la plataforma oficial de Weverse.

Los organizadores recomendaron presentarse en la zona de espera 20 minutos antes del turno asignado, mientras que la permanencia dentro de la tienda podrá extenderse hasta una hora. La expectativa alrededor de la BTS POP-UP: ARIRANG IN LIMA coincide con el interés generado por los conciertos de BTS en Perú, cuya venta de entradas llegó a registrar más de 619 mil usuarios conectados simultáneamente para las tres fechas anunciadas en el Estadio San Marcos.