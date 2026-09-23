Ethel Pozo revela la razón por la que decidió no volver a ser madre junto a Julián Alexander

La conductora explicó que el crecimiento de sus hijos y la etapa familiar que atraviesan fueron factores determinantes para descartar la posibilidad de tener otro bebé.

Ethel Pozo volvió a hablar sobre su vida junto a Julián Alexander y reveló un aspecto poco conocido de su matrimonio. La conductora contó que, en algún momento, ambos contemplaron la posibilidad de tener un hijo juntos.

Durante una entrevista en el podcast de Kenji Fujimori, Ethel fue consultada directamente sobre si le gustaría tener hijos con su esposo, quien respondió que actualmente ya no desea ampliar su familia, aunque reconoció que sí lo intentaron en algunas oportunidades. “Ya no, ya no, totalmente. Intentamos unas tres veces, pero no”, indicó.

EXPLICÓ PORQUÉ DESCARTARON TENER OTRO HIJO

La conductora señaló que la decisión llegó después de analizar la etapa en la que se encontraban sus hijos. Ethel tiene dos hijas, mientras que Julián Alexander también tiene un hijo, por lo que ambos conformaron una familia con sus respectivos hijos.

Según explicó, el crecimiento de los menores fue uno de los factores que los llevó a cambiar de opinión. “Después, en un momento, nos vimos y dijimos: ‘Oye, Dome ya se va a la universidad, Lua está a años de terminar el cole, Cris sigue... 19, 17 y va a cumplir 13, Cris. Entonces, ¿ya para qué volver a empezar?’”, relató.

LA PAREJA CONTINUA CON NUEVOS PROYECTOS

Por otro lado, Ethel contó que, después de conversar sobre la posibilidad de tener otro hijo, ambos concluyeron que preferían continuar con la dinámica familiar que ya tenían. “Entonces dijimos: ‘No, ¿ya para qué? Estamos bien así’”, recordó la conductora durante la entrevista.