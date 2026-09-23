Joy Huerta revela cómo recibió la inesperada decisión de Jesse sobre el dúo musical

Joy Huerta habló por primera vez sobre la decisión de Jesse Huerta de cerrar la etapa que ambos compartieron durante más de 20 años. La artista contó que conoció la determinación de su hermano poco antes de que el anuncio llegara al público y que todavía se encuentra procesando lo ocurrido.

La cantante evitó hablar por Jesse y señaló que existen razones personales detrás de su decisión. A pesar del cambio en su proyecto musical, destacó el cariño que siente por su hermano y aseguró que respetará el camino que él decida tomar.

Joy quiere continuar con la música

Frente a este nuevo escenario, Joy dejó claro que su vínculo con los seguidores permanece intacto. La artista afirmó que valora profundamente la carrera que construyó durante estas dos décadas y el respaldo que ha recibido del público.

Aunque reconoció que siente temor ante lo que viene, Joy Huerta manifestó su intención de continuar cantando y presentándose ante sus seguidores. La artista dejó abierta la posibilidad de que Jesse vuelva a compartir escenario con ella, al señalar que su lugar seguirá disponible.