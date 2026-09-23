Ex Miss Jamaica demanda a Miss Universo casi un año después de sufrir accidente en el escenario

La demanda fue presentada el 21 de septiembre ante el Tribunal Superior de Delaware e incluye acusaciones de presunta negligencia.

La exmiss Universo Jamaica, Gabrielle Henry, presentó una demanda contra la Organización Miss Universo y las compañías JKN Legacy Inc. y Legacy Holding Group USA, casi un año después de sufrir una grave caída durante el certamen de 2025. La demanda fue presentada el 21 de septiembre ante el Tribunal Superior de Delaware e incluye acusaciones de presunta negligencia, responsabilidad por las condiciones del lugar y contratación y supervisión negligentes.

El accidente ocurrió el 19 de noviembre de 2025, durante la competencia preliminar de Miss Universo en Bangkok, Tailandia. Según la demanda, Henry seguía una coreografía cuando cayó aproximadamente 1,5 metros a través de una abertura que, de acuerdo con su versión, no estaba señalizada ni cubierta. La exreina también sostiene que una iluminación intensa dificultó su visibilidad durante el recorrido.

Como consecuencia de la caída, Henry habría perdido el conocimiento y sufrido una lesión cerebral traumática, además de hemorragias. Permaneció hospitalizada entre el 19 de noviembre y el 10 de diciembre de 2025 y, según la demanda, continúa con síntomas neurológicos y cognitivos que requieren atención médica y rehabilitación. La exrepresentante de Jamaica afirma además que las lesiones le impidieron retomar su carrera como oftalmóloga y afectaron su estado emocional.

MISS UNIVERSO RESPONDE

La Organización Miss Universo respondió que no había recibido formalmente la demanda y señaló que no podía comentar acusaciones que aún no había revisado. La entidad sostuvo además que la producción del certamen en Tailandia, incluido el recinto, el escenario y la seguridad, correspondía a Miss Grand International y Miss Universe Thailand, aunque Henry afirma en su demanda que la organización mantenía control sobre el desarrollo de esas labores.