Hermanos de la recordada cantante Selena se enfrentan en una demanda millonaria

El músico y productor estadounidense Abraham ‘A.B.’ Quintanilla demandó por un millón de dólares a su hermana Suzette al acusarla de no distribuir todas las ganancias que comparten por las regalías de la fallecida hermana de ambos, Selena, según reveló la revista People.

La millonaria demanda formal fue presentada el 10 de septiembre de 2026 ante una corte del Condado de Nueces en Texas, según revelaron documentos judiciales difundidos por medios internacionales.

El origen de la disputa

Tras la muerte de Selena en 1995, la familia y su viudo, Chris Pérez, acordaron dividir los dividendos de entretenimiento.

A.B. Quintanilla acusa a su hermana Suzette de irregularidades en la administración de Q. Productions Inc., la compañía discográfica encargada de gestionar el legado de Selena.

El también fundador de los Kumbia Kings argumenta tener derecho a una cuarta parte de los ingresos netos, monto que asegura no haber estado recibiendo de manera transparente o completa.

El propio productor expresó a través de sus redes sociales que esta demanda no es un problema reciente, sino el resultado de "años de situaciones acumuladas, decisiones y circunstancias" que prefirió callar por mucho tiempo por respeto y lealtad a su familia.

Cabe señalar que, Suzette Quintanilla asumió la dirección ejecutiva de la empresa en 2016 por designación de su padre.