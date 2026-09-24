Joaquín Ramírez tras ser consultado sobre Sheyla Rojas: “Es una persona muy buena”

El político aseguró que la exchica reality es una figura pública muy querida y admirada por muchos peruanos.

Luego de que Sheyla Rojas llenara de elogios a Joaquín Ramírez, con quien ha sido vinculada sentimentalmente, el empresario fue consultado sobre la relación que mantiene con la popular ‘Shey Shey’. Ante ello, destacó las cualidades de la exchica reality y aseguró que es una persona muy querida por el público.

Además, durante un mitin político, Sheyla Rojas fue captada apoyando al candidato al Gobierno Regional de Cajamarca, quien fue abordado por los medios de comunicación para conocer su postura sobre el vínculo que mantiene con la figura televisiva. Sin embargo, Ramírez evitó responder directamente sobre el tema.

“Sí nos acompaña (en los mítines), para agradecerle, porque es una persona muy querida a nivel nacional, es una persona muy buena y la quiere todo el Perú. (¿Te reuniste con su familia?) Sí, estuvimos visitándola”, declaró, generando diversos comentarios en redes sociales.

¿QUÉ DIJO SHEYLA ROJAS SOBRE JOAQUÍN RAMÍREZ?

Hasta el momento, Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez no han brindado mayores detalles sobre la relación que mantienen. Sin embargo, la madre del hijo de Antonio Pavón destacó públicamente la forma en la que el político se comporta con ella y los gestos que tiene hacia su persona. “Es una persona sencilla. Un hombre que puedo admirar (…) Yo me siento súper consentida”, señaló la exchica reality días atrás.