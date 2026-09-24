Florcita Polo gana batalla legal a Néstor Villanueva y pediría S/10 mil de pensión para sus hijos

La hija de Susy Díaz celebra la victoria legal a su expareja Néstor Villanueva, quien solicitó una demanda donde solicita incrementar la pensión de alimentos para sus dos hijos, luego que la influencer considerara que el monto que recibía anteriormente era insuficiente para los gastos de sus menores hijos.

La hija de Augusto Polo Campos sostuvo que las necesidades de sus pequeños se incrementaron con el paso del tiempo, que asumen nuevas actividades y responsabilidades propias de su edad. “El niño mayor está en edad de pubertad y el menor pasa a primaria. Los gastos son más altos, tienen un personal que los asiste 12 horas, diversos gastos como talleres, cursos, la movilidad del colegio, la pensión del colegio, alimentación, útiles escolares, distracción...”, explicó el abogado de Florcita, Ysrael Castillo, en una entrevista con América Hoy.

Además, dijo que los S/ 4 mil que entregaba Néstor Villanueva ya no son suficientes para cubrir las necesidades de ambos menores. Por su parte, Florcita Polo también expresó su satisfacción tras conocer el resultado del proceso. De acuerdo a Ysrael Castillo, su defendida solicitó 10 mil soles por sus dos hijos.

“¿POR QUÉ TANTA MALDAD?”

La expareja de Florcita, Néstor Villanueva rechazó los resultados del proceso y cuestionó el pedido de la hija de Susy Díaz, además, aseguró que desde hace cuatro años no le dejan ver a sus hijos: “¿Por qué tanta maldad? Señora me sube la pensión e impide ver a mis hijos hace más de cuatro años (…) ¿Qué desea, verme privado de mi libertad? Se olvida que soy el padre de sus hijos. Igual sigo luchando por ellos”, señaló. (Con información de Trome).