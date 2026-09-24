U2 estrena su nuevo single “Silencio” como adelanto de su nuevo disco de estudio

La icónica banda irlandesa U2 ha estrenado oficialmente su nuevo sencillo titulado "Silencio". Este lanzamiento no viene solo, ya que sirve como el gran adelanto de su próximo álbum de estudio, cuyo nombre oficial revelado es “Carnaval de Luz”.

Este nuevo trabajo de estudio será el decimosexto álbum de la banda y llegará al mercado el 13 de noviembre de 2026 y rompe un silencio creativo de nueve años sin canciones inéditas desde la publicación de Songs of Experience en 2017.

El sonido de "Silencio"

Con una duración de apenas dos minutos y 35 segundos, el grupo define este single como un regreso al espíritu surf-punk de sus primeros años. La producción principal estuvo a cargo de Jacknife Lee y Steve Lillywhite, con toques adicionales de Ryan Tedder.

Cabe señalar que, este estreno coincide perfectamente con la víspera de la celebración de sus 50 años de trayectoria, pues la banda se fundó originalmente un 25 de septiembre de 1976 en la cocina de Larry Mullen Jr. en Dublín.