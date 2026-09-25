Mario Hart se disculpa con Leslie Shaw: “He cometido algunos errores”

Piloto automovilístico reconoció que le falló a la cantante durante el romance que tuvieron en 2016.

A pesar de haberle puesto fin a su romance hace 10 años atrás, Mario Hart recordó el amorío que tuvo con Leslie Shaw y se sinceró con la cantante, enfatizando que debería juntarse con ella para conversar y ofrecerle unas disculpas por lo sucedido durante su relación.

Con el corazón en la mano, el piloto automovilístico confesó en el streaming ‘Sin Más Que Decir’ que le falló a la popular ‘colorada’ cuando fueron pareja. “He visto lo que ha dicho Leslie y debo reconocer que he cometido algunos errores, creo que se merece unas disculpas y, si es necesario, lo hago”.

Tras revelar que tiene algunas cosas pendientes que decirle a Leslie Shaw, Mario Hart mencionó que no tiene ningún tipo de problema de compartir escenario o un set de televisión con la cantante, dejando en claro que no le guarda ningún tipo de remordimiento.

¿POR QUÉ TERMINARON MARIO Y LESLIE?

Aunque se veían ilusionados frente a las cámaras de televisión en 2016, no fue hasta lo revelado por Olinda Castañeda, quien compartió chats y audios con Mario. El detonante para separarse fue un beso que se dieron ambos en una discoteca de Trujillo.