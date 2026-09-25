En la final del Mundial de Comidas de Ibai Llanos Venezuela venció al Perú

No se pudo esta vez. Venezuela se consagró campeona del Mundial de Comidas 2026 organizado por el streamer español Ibai Llanos.

El plato insignia venezolano, conocido como el Pabellón Criollo (acompañado de una malta), venció en la gran final digital al ceviche peruano en una votación masiva que acumuló más de seis millones de participaciones.

El veredicto final arrojó que el representante de Venezuela, el Pabellón Criollo obtuvo un total de 3,241,000 votos y nuestro plato bandera solo 2,881,000 votos.

La revancha venezolana

En esta edición ampliada, que contó con el respaldo de platos secundarios como la cachapa y las arepas por el lado venezolano, el pabellón criollo logró asegurar el campeonato para Venezuela con una diferencia de 360,000 votos.

Cabe indicar que, esta victoria significó una revancha histórica para la comunidad venezolana, ya que el año anterior ambos países se habían enfrentado en la final del Mundial de Desayunos 2025, instancia donde el pan con chicharrón de Perú logró imponerse ajustadamente sobre la arepa reina pepiada.