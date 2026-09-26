Angie Jibaja revela el motivo de su ausencia en los 15 años de su hija y comparte mensaje de Romina Gachoy

Tras la reciente celebración de los 15 años de su hija, organizada por Romina Gachoy y Jean Paul Santa María, la modelo Angie Jibaja rompió su silencio mediante sus redes sociales para aclarecer los motivos de su ausencia en el evento.

La artista rechazó los rumores sobre un supuesto distanciamiento o falta de invitación y para desmentir las especulaciones, hizo público una conversación de WhatsApp enviado por la cantante uruguaya.

En el extracto compartido, Gachoy le sugiere no ceder ante quienes pretenden hacer creer que no fue considerada para la celebración, calificando dichos comentarios como totalmente falsos y respaldando el vínculo materno.

Los motivos de su ausencia

Asimismo, la conversación reveló que la decisión de Jibaja de mantenerse al margen respondió a una medida de protección para evitar exponer a la adolescente al asedio de las cámaras y a la presión generada semanas atrás. Gachoy señaló que nadie está facultado para juzgar los motivos de dicha precaución ni poner en duda el cariño hacia la joven.

Comunicación constante con su hija

Para cerrar el tema y disipar las críticas, la modelo aseguró que la lejanía física no afecta el contacto permanente que mantiene con su hija. Según indicó, ambas se comunican todos los días para compartir detalles de su vida diaria.