Pamela Franco sorprende con anuncio sobre un “nuevo hijo” junto a Christian Cueva

Pamela Franco volvió a generar especulaciones tras realizar una inesperada revelación sobre su futuro junto a Christian Cueva. Durante una entrevista, la cantante mencionó que se viene un “nuevo hijo”, comentario que despertó inmediatamente las preguntas sobre si se refería a un embarazo.

Un anuncio que mantiene el misterio

Ante la consulta de la reportera sobre si su declaración estaba relacionada con una posible boda con Christian Cueva o con el bebé que ha sido motivo de rumores, Franco evitó brindar mayores detalles y prefirió mantener en reserva el verdadero significado de sus palabras.

La artista explicó que actualmente atraviesa una nueva etapa profesional como empresaria. Durante la conversación, presentó un tráiler relacionado con este emprendimiento, que formaría parte de los proyectos que viene desarrollando junto a su entorno.

El nuevo negocio tendría como socio al hermano de Christian Cueva y estaría vinculado a los planes que la pareja tiene para los próximos meses. Mientras tanto, Pamela Franco no confirmó ni descartó que su enigmático anuncio tenga relación con un embarazo, por lo que la expectativa continúa entre sus seguidores.