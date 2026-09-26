Edwin Sierra homenajea a los cómicos ambulantes en Panamericana Televisión

El programa “El show de Edwin” rindió un homenaje a los cómicos ambulantes que conquistaron al público peruano con sus ocurrencias y personajes. Mondonguito, Cachay, Puchito y Willy Iturriaga participaron de una edición especial que recordó los inicios de estos artistas en las calles y su posterior llegada a la televisión.

Una trayectoria que nació en las calles

Durante el programa se recordó cómo los cómicos ambulantes comenzaron a presentarse en calles y plazas de Lima, hasta captar la atención de Augusto Ferrando, quien los llevó al programa “Trampolín a la fama”. A partir de entonces, varios de estos artistas alcanzaron gran popularidad y posteriormente formaron parte de “Los Ambulantes de la Risa” en Panamericana Televisión.

La jornada también tuvo un momento emotivo con el recuerdo de artistas fallecidos como El Tripa y Loncherita. Los participantes compartieron anécdotas sobre sus compañeros y destacaron el legado que dejaron en el humor peruano.

Uno de los momentos especiales fue el reconocimiento a Rubén “El Brabazo”, hijo de Loncherita, quien recibió un presente en memoria de su padre. El homenaje destacó la trayectoria del recordado cómico y el cariño que aún mantiene el público por sus personajes y ocurrencias.