Tilsa Lozano chanca a Vanesa Terkes: “Es una disforzada de mie***”

¡Se avecina una nueva guerra en Chollywood! Tilsa Lozano arremetió contra Vanessa Terkes en el podcast Tres al hilo, después de que ‘la conejita’ recordara su paso por un reality nacional y haber compartido programa con la actual pareja de Milovan Radovic.
En conversación con sus compañeros de streaming, Tilsa comentó los difíciles momentos que vivió con Vanessa, llegando a decir que es una persona que finge estar feliz con todos; sin embargo, es todo lo contrario. “Esa hue**** es una disforzada de mie***”.
DESCARTA AMISTAD CON ‘LA CHATA’ TERKES
Como para seguir avivando la llama de la rivalidad, Tilsa Lozano descartó tajantemente entablar algún tipo de vínculo amical con ‘la chata’ Terkes, a quien consideró una persona bipolar debido a los constantes cambios de humor que tenía en el programa que compartían.
“Yo no podría ser amiga de una persona que, a mi parecer, en el momento que me tocó trabajar con esa persona X… Para mí, la inestabilidad mental de ‘lloro, estoy feliz, estoy contenta y después triste’, y quejarse de que por qué a ella la maquillan así, por qué tiene tal ropa”, dijo.
Cabe mencionar que Vanessa Terkes aún no ha respondido a los comentarios de Tilsa; sin embargo, no se descarta que le recuerde cosas del pasado a la popular ‘conejita’, por lo que esta nueva guerra en la farándula peruana recién comienza.