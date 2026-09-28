Tilsa Lozano chanca a Vanesa Terkes: “Es una disforzada de mie***”

La popular ‘conejita’ recordó que trabajó con la actual pareja de Milovan Radovic en un reality y detalló cómo era la relación entre ambas.

¡Se avecina una nueva guerra en Chollywood! Tilsa Lozano arremetió contra Vanessa Terkes en el podcast Tres al hilo, después de que ‘la conejita’ recordara su paso por un reality nacional y haber compartido programa con la actual pareja de Milovan Radovic.

En conversación con sus compañeros de streaming, Tilsa comentó los difíciles momentos que vivió con Vanessa, llegando a decir que es una persona que finge estar feliz con todos; sin embargo, es todo lo contrario. “Esa hue**** es una disforzada de mie***”.

DESCARTA AMISTAD CON ‘LA CHATA’ TERKES

Como para seguir avivando la llama de la rivalidad, Tilsa Lozano descartó tajantemente entablar algún tipo de vínculo amical con ‘la chata’ Terkes, a quien consideró una persona bipolar debido a los constantes cambios de humor que tenía en el programa que compartían.

“Yo no podría ser amiga de una persona que, a mi parecer, en el momento que me tocó trabajar con esa persona X… Para mí, la inestabilidad mental de ‘lloro, estoy feliz, estoy contenta y después triste’, y quejarse de que por qué a ella la maquillan así, por qué tiene tal ropa”, dijo.

Cabe mencionar que Vanessa Terkes aún no ha respondido a los comentarios de Tilsa; sin embargo, no se descarta que le recuerde cosas del pasado a la popular ‘conejita’, por lo que esta nueva guerra en la farándula peruana recién comienza.