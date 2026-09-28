Micaela Bebin responde a Mario Hart tras cuestionamientos por su compromiso a los 23 años

La influencer se pronunció luego de que Mario Hart cuestionara en un podcast que haya decidido comprometerse a una edad que consideró muy temprana.

La influencer Micaela Bebin Copello respondió a los cuestionamientos que recibió luego de anunciar su matrimonio con Tiago del Río a los 23 años. A través de TikTok, la joven se refirió a quienes consideran que es demasiado joven para casarse y defendió su decisión de compartir su vida con su pareja.

El anuncio del compromiso se realizó el miércoles 23 de septiembre mediante su cuenta de Instagram. Micaela publicó imágenes del momento en que Tiago del Río le pidió matrimonio en Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina, publicación que rápidamente recibió mensajes de felicitación de familiares, amigos y seguidores.

MARIO HART CUESTIONÓ COMPROMISO DE MICAELA BEBIN

El compromiso también fue comentado en el podcast Sin+ que decir, donde Mario Hart cuestionó que Micaela Bebin haya decidido comprometerse a los 23 años. “¿Alguien le ha dicho que está muy chibola para casarse?”, comentó.

Sus declaraciones generaron diversas reacciones en redes sociales y volvieron a poner en debate la edad de la influencer y el tiempo que lleva de relación con Tiago del Río.

RESPONDE A CUESTIONAMIENTOS

Luego de varios días sin pronunciarse directamente sobre las críticas, Micaela Bebin reapareció en TikTok con un video en el que mostró nuevamente su anillo de compromiso. “‘Te vas a casar muy joven’. Qué suerte encontrar al amor de tu vida tan joven que puedes vivir toda la vida juntos”.

La publicación recibió numerosos mensajes de apoyo de sus seguidores, quienes defendieron la decisión de la influencer y señalaron que se trata de un asunto personal. Entre los comentarios se leyeron frases como: “No importa la edad, importa con quién”; “Yo confío, ninguna mujer le da ese sí a cualquiera”; y “Los que dicen que eres muy joven ni enamorado tendrán. Disfruta de esta etapa”.