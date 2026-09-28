Avengers Doomsday: preventa colapsa Cinemark y Cineplanet y entradas se agotan

La expectativa por “Avengers: Doomsday” provocó problemas en las plataformas digitales de Cinemark y Cineplanet durante la madrugada de este lunes 28 de septiembre. Miles de fanáticos peruanos intentaron conseguir entradas desde la medianoche, cuando comenzó la preventa de la nueva película de Marvel. Sin embargo, las fallas en los sistemas de compra y las largas esperas complicaron el proceso, mientras que varias funciones aparecieron sin asientos disponibles en menos de una hora.

Cinemark y Cineplanet colapsaron durante la preventa de Avengers: Doomsday

Minutos antes de las 00:00 horas, numerosos usuarios ya se encontraban conectados a las páginas web y aplicaciones de ambas cadenas de cine para asegurar sus boletos. En Cineplanet, los clientes reportaron dificultades para ingresar, seleccionar funciones y completar los pagos. Algunos incluso recibieron mensajes que indicaban que se encontraban fuera del Perú, pese a intentar realizar sus compras desde territorio nacional.

Por su parte, Cinemark presentó problemas similares, con su página web en mantenimiento durante distintos momentos de la madrugada y una cola virtual que mostraba tiempos de espera de varias horas. Aunque algunos espectadores lograron adquirir entradas para funciones en 2D, 3D y salas especiales, otros se encontraron con funciones agotadas cuando finalmente consiguieron acceder a las plataformas.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday y quiénes protagonizan la película?

“Avengers: Doomsday” se estrenará en Perú el miércoles 16 de diciembre de 2026, antes de su lanzamiento en Estados Unidos y Canadá. La esperada producción de Marvel tendrá una duración de dos horas y 45 minutos y reunirá a personajes emblemáticos del Universo Cinematográfico de Marvel, incluidos los Vengadores, los X-Men y los Cuatro Fantásticos.

Uno de los mayores atractivos de la película será el regreso de Robert Downey Jr., quien, después de interpretar a Iron Man, asumirá el papel del villano Doctor Doom. La dirección estará a cargo de Anthony y Joe Russo, responsables de éxitos como Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. Además de las primeras funciones de estreno, algunas cadenas de cine anunciaron mercancía oficial relacionada con la nueva producción.