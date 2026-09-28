Daniela Darcourt oficializa su relación con cantante de agrupación Zaperoko

Daniela Darcourt y Juan Labarca pusieron fin a las especulaciones sobre su vínculo sentimental al ser presentados oficialmente como pareja durante su participación en el programa televisivo "El Reventonazo".

La aparición en conjunto ocurrió cuando la salsera conversaba sobre sus preferencias personales, señalando que le agradan la playa, el mar y las olas, pero que no es muy aficionada a las temperaturas elevadas.

Este comentario motivó una inesperada pregunta en el set "¿Cómo que no te gusta el calor si el segundo nombre de tu novio es calor?". Ante ello, Daniela manifestó su sorpresa al admitir que desconocía el segundo nombre de su pareja, momento en el cual se anunció la presencia en el set de Juan Labarca, integrante de la agrupación Zaperoko del Callao.

Recuerdos y romanticismo en televisión

Labarca rememoró sus primeros encuentros con la cantante y detalló que, pese a conocerse previamente, en un inicio ninguno de los dos llegó a intercambiar sus números telefónicos. Asimismo, al ser consultado sobre qué fue lo que despertó su interés por ella, el músico resaltó las cualidades personales de la salsera, destacando su sencillez, "su aura, tiene un ángel".

En otro momento, la pareja protagonizó un momento musical cuando Juan interpretó el tema "Siempre seré", canción que entonó la primera vez que ambos coincidieron en una boda y Daniela acompañó la interpretación con algunas voces.