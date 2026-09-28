Slipknot regresa a Perú junto a Marilyn Manson: fecha, lugar y precios de entradas

El concierto también tendrá la participación de Hatebreed y reunirá a reconocidos exponentes del rock y metal internacional.

Las bandas Slipknot y Marilyn Manson confirmaron su presentación en Lima para el 14 de septiembre de 2027 en el Estadio Nacional. El concierto también tendrá la participación de Hatebreed y reunirá a reconocidos exponentes del rock y metal internacional.

La presentación marcará el regreso de Slipknot a la capital peruana. La agrupación estadounidense, liderada por Corey Taylor, llegará con temas como “Wait and Bleed”, “Before I Forget”, “The Devil in I” y “Unsainted”, mientras que Marilyn Manson incluirá canciones como “The Dope Show”, “Personal Jesus” y “Tainted Love”.

PREVENTA DE ENTRADAS

La preventa exclusiva para clientes Interbank se realizará el 1 y 2 de octubre de 2026, desde las 10 de la mañana, mediante Teleticket. Durante esas fechas, quienes utilicen tarjetas de la entidad podrán acceder hasta a un 15 % de descuento. Los precios de preventa van desde S/90 para Tribuna Norte hasta S/270 para Campo A.

El concierto se realizará en el Estadio Nacional, con sectores de Campo A, Campo B, Occidente, Oriente y Tribuna Norte. La venta general tendrá precios de hasta S/318 para Campo A, mientras que los organizadores aún no han precisado el horario de inicio de esta etapa de venta.