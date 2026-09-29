Mario Irivarren se derrite de amor por Tabata Suárez: “Es mi confidente y mi cómplice”

Chico reality oficializó su romance con la tripulante de cabina después de haber realizado un viaje juntos al interior del país.

Tras el fin de su relación con Onelia Molina por unas imágenes en Argentina con otras mujeres, la vida le volvió a sonreír a Mario Irivarren, quien decidió oficializar su romance con Tabata Suárez después de compartir una serie de fotos en redes sociales de un viaje que hicieron juntos al interior del Perú.

Durante la emisión del programa ‘La Manada’, el chico reality llenó de elogios a la tripulante de cabina, asegurando que Tabata es una persona que se parece a él. Además, comentó que con ella puede hacer muchas cosas que no solía hacer antes.

“Estoy muy feliz con Tabata. Estamos muy contentos. Vivo una vida muy linda, viajo casi todos los fines de semana y hago lo que me gusta. Tabata es como yo: sí a todo (…). Entonces, compartir tus días con una persona que es así como tú en ese aspecto es un privilegio muy lindo. Es bonita, es inteligente, trabajadora, es divertida, es mi confidente, es mi cómplice”, declaró el popular ‘Calavera Coqueta’.

REACCIÓN EN LAS REDES SOCIALES

La noticia de la oficialización de la relación entre Mario Irivarren y Tabata Suárez no fue bien recibida en las redes sociales. En distintas plataformas, los cibernautas le aconsejaron a la tripulante de cabina alejarse del chico reality mediante comentarios que recordaban su pasado con Onelia Molina.

“¿Estas chicas no ven noticias?”, “Igual la vas a engañar”, “Los comentarios jamás decepcionan”, “¿Qué estará pagando la T?”, “Cuando te haces la ciega” y “Pasajes liberados de LATAM Airlines; ese Mario no pierde tiempo”, indicaron algunos usuarios.