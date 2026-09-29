AMEN prepara un concierto que cruzará generaciones: clásicos y canciones “caletas” en una sola noche

La banda peruana se presentará el 17 de octubre en Yield Rock con un repertorio que recorrerá distintas etapas de su trayectoria y una formación completa sobre el escenario.

¿Qué pasa cuando una banda reúne en una misma noche las canciones que marcaron a sus seguidores, aquellos temas que solo los fans más fieles recuerdan y sus composiciones más recientes? Esa es la propuesta que AMEN llevará este sábado 17 de octubre a Yield Rock, en un concierto que busca reunir a distintas generaciones alrededor de su repertorio.

La presentación, programada para las 9:00 p. m., tendrá como uno de sus principales atractivos un recorrido por diferentes momentos de la historia musical de la banda. El público podrá reencontrarse con canciones como “Pan con Mantequilla”, “Decir Adiós”, “La Chata”, entre otras, pero también con temas menos habituales que se han convertido en favoritos entre sus seguidores, como “Tal vez buscando”, “No serás”, “Entre tus llamas” y muchas más.

A este recorrido se sumarán canciones de su etapa más reciente, entre ellas “Te voy a cuidar”, “Entre cuatro paredes” y “Pagando el precio”, incorporando al espectáculo una mirada al presente de AMEN y mostrando la evolución de su propuesta musical.

Otro de los elementos centrales de la fecha será la presencia de la banda completa sobre el escenario. Marcello Motta (primera guitarra y voz), Henry “el Chino” Ueunten (teclados), Manuel “el Pulpo” Chávez (batería), Maluki Santa Cruz (congas), Nathan Chara (guitarra), Sebastián Roca (bajo) y Juan “el Apache” Ferreyra (armónica) serán parte de la formación que acompañará la presentación.

Más que concentrarse únicamente en sus canciones más conocidas, AMEN plantea una noche que permita recorrer su historia musical desde diferentes perspectivas: los temas que se convirtieron en clásicos, las canciones que permanecieron como favoritas de sus seguidores y las composiciones que forman parte de su etapa actual.

La fecha también representa un punto de encuentro entre quienes han acompañado a la banda durante años y quienes se han acercado recientemente a su música. Un público que podrá compartir un mismo escenario, independientemente de cuándo haya comenzado su historia con AMEN.

El concierto se realizará el sábado 17 de octubre a las 9 p. m. en Yield Rock, ubicado en Jr. Carabaya 815, Cercado de Lima. Las entradas ya se encuentran disponibles mediante Joinnus y Yape.