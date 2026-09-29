Sanz sin fronteras: “Somos una sola gran nación latina”

“Somos una sola gran nación latina”, afirma el cantautor español Alejandro Sanz al reflexionar sobre la identidad latina, la fuerza de los vínculos que unen a España y América Latina, y el protagonismo que hoy tiene lo latino en la sociedad española.

Sanz destaca la fuerza de una identidad que, más allá de las fronteras y las diferencias culturales, encuentra puntos de encuentro en la historia, las raíces, la lengua y las emociones compartidas.

A propósito también del mensaje de Shakira sobre la fuerza de ser latino, el cantautor español afirma:

“Veo estos días cruzar por el aire de Madrid una consigna que me reconforta la mirada: Madrid es latina, España es latina, América es latina. Me gusta el pulso de esa idea porque no se anda con rodeos. Llevamos demasiado tiempo enredados en debates de pasillo, en una especie de burocracia del idioma que pretende medir con escuadra si somos hispanos o latinos, como si la identidad fuera un trámite de aduanas.”

Y agrega:

“Lo hispano no le quita un ápice de luz a lo latino, ni lo latino viene a despojar de su raíz a lo hispano. No son fuerzas que se anulen; son capas del mismo latido.”

Para Sanz, ¿qué significa ser latinos? El cantautor español profundiza en su visión de la identidad latina y la define como un vínculo que trasciende las fronteras geográficas y políticas:

“Los latinos somos una gran nación: una arquitectura de afectos que no necesita fronteras, ministerios ni ejércitos. No existe en todo el planeta otro grupo de pueblos que comparta tanto sin necesidad de impostarlo. La latinidad es un idioma anterior a las palabras: es la saudade portuguesa, la luz madura de Italia, la fuerza de Río de Janeiro, la dignidad originaria de México, la mística del Caribe y la pulsión del sur europeo. Llevamos más de cinco siglos construyéndonos a fuerza de mezcla, dolor superado y alegría rebelde. Y lo que queda.”

La reflexión hace parte de una extensa columna publicada por Alejandro Sanz en las últimas horas en el diario El País de España, en la que aborda precisamente la identidad latina y la relación entre lo hispano y lo latino.

Y concluye:

“Somos una sola gran nación latina, una estirpe indomable que aprendió a pelear contra el frío del mundo a fuerza de poesía, memoria y abrazo. Y mientras sepamos reconocernos a los ojos, no habrá mapa capaz de dividirnos.”