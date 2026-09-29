Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte anuncian la llegada de su tercer hijo

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero volverán a convertirse en padres. La modelo brasileña confirmó que está embarazada de su tercer hijo con el futbolista peruano, poniendo fin a las especulaciones que habían surgido en las últimas semanas.

Una noticia que emocionó a la familia

La confirmación llegó a través de un video en el que Ana Paula aparece junto a sus dos hijos. Los pequeños fueron los protagonistas de un momento especial al descubrir que próximamente tendrán un nuevo hermano o hermana.

Con este anuncio, la familia Guerrero-Consorte suma un nuevo integrante. La pareja ya tiene dos hijos y ahora se prepara para una nueva etapa familiar con la llegada de su tercer bebé.

La noticia generó expectativa entre sus seguidores, quienes habían estado atentos a las señales que alimentaban los rumores sobre un posible embarazo. Finalmente, la pareja decidió compartir públicamente la esperada noticia.