Muere a los 82 años reconocida actriz mexicana de ‘maría la del barrio’ y ‘amanecer’

La actriz mexicana Concepción Márquez falleció el lunes 28 de septiembre a los 82 años, informó la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

La actriz mexicana Concepción Márquez falleció el lunes 28 de septiembre a los 82 años, informó la Asociación Nacional de Actores (ANDA). La intérprete tuvo una extensa trayectoria en producciones de la televisión mexicana y participó en reconocidas telenovelas como María la del Barrio y Amanecer.

En María la del Barrio, producción de 1995, Márquez compartió escenas con Thalía y Carmen Salinas. En la historia interpretó a una de las vecinas de Agripina, personaje que participó en momentos importantes de la trama.

ÚLTIMO TRABAJO

Su último trabajo fue Amanecer, telenovela de TelevisaUnivision estrenada en 2025, donde interpretó a Trinidad y compartió elenco con Livia Brito, Fernando Colunga y Nicola Porcella. Tras conocerse su fallecimiento, varios de sus compañeros expresaron su pesar a través de las redes sociales.

Nicola Porcella, quien también formó parte de Amanecer, despidió a la actriz con un mensaje en redes sociales. El productor Juan Osorio también expresó sus condolencias a los familiares y amigos de Márquez, mientras otros integrantes de la comunidad artística mexicana destacaron su trayectoria y calidad profesional.