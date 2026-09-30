Yahaira Plasencia se derrite de amor por ‘Don Diablo’: “Me siento tranquila y amada”

¡La vida le volvió a sonreír a Yahaira Plasencia! La salsera no puede ocultar que se derrite de amor por Luis Fernando Rodríguez, conocido en el ambiente de Chollywood como ‘Don Diablo’, y destacó sus cualidades como persona.

En declaraciones al podcast ‘Sin más que decir’, la ‘Patrona’ reveló que el popular ‘Don Diablo’ ha llegado a su vida para cambiarla y ayudarla a brillar. Además, enfatizó que no le falta cariño, pues Luis Fernando le demuestra su amor todos los días.

“Estoy muy feliz, contenta y enamorada. Por primera vez me siento tranquila, valorada y muy amada. Luis Fernando está pendiente siempre, un 24/7. Tiene muchos detalles conmigo. Además, mi familia lo quiere mucho, es un hombre inteligente, intelectual y que sabe hablar”, comentó la exintegrante de Son Tentación.

¿SE CRUZÓ CON JEFFERSON FARFÁN?

Yahaira Plasencia es consciente de que, cada vez que brinda declaraciones, es inevitable que le pregunten por su expareja, Jefferson Farfán, con quien habría coincidido en un viaje al interior del país. Sin embargo, la salsera no confirmó ni negó que ese encuentro se hubiera producido.

“Yo fui a cantar a Huaraz, no sé ni me interesa de otras personas que hayan subido al avión. Viajé con mi orquesta, con mi novio que siempre me acompaña y lo amo con mi vida. Estuvimos en la primera fila, así que no miré atrás”, indicó.