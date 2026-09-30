Chaska Entertainment presenta “Los Bomberos”, el cortometraje peruano que llegará a más de 120 salas antes de “Avengers: Endgame”

Una historia que nació en un libro llegó ahora a la pantalla grande. “Los Bomberos”, cortometraje peruano de animación de 8 minutos producido por Chaska Entertainment, comenzó a ser proyectado desde el 24 de setiembre en más de 120 salas de Cine Star Multicines a nivel nacional, como parte de la programación previa al reestreno de “Avengers: Endgame”.

Basado en el libro homónimo del escritor peruano Hernán Garrido-Lecca, el cortometraje lleva al cine una historia que pone en valor la solidaridad, valentía, compañerismo y vocación de servicio que representan nuestros bomberos.

La llegada a las salas marca un nuevo paso para Chaska Entertainment y su apuesta por el desarrollo de cortometrajes de animación con historias peruanas capaces de conectar con nuevas generaciones y, posteriormente, con audiencias a nivel mundial.

El proyecto cuenta con el respaldo de Movistar, Duman y Delibakery, así como con el acompañamiento del Patronato Nacional de Bomberos del Perú y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Una historia que vuelve a la pantalla

“Los Bomberos” nació originalmente como un libro publicado en 2013 por Hernán GarridoLecca. Más de una década después, la historia llega al cine en formato de animación, manteniendo como eje el reconocimiento a quienes dedican su vida al servicio de los demás.

“Esta historia nació para reconocer la labor de nuestros bomberos y hoy queremos acercarla a nuevas generaciones a través del cine. La animación nos permite hacerlo de una manera entretenida y cercana a las familias”, señaló Hernán Garrido-Lecca, autor del libro y del guion, además de productor, director y CEO de Chaska Entertainment.

El libro que dio origen a la historia

La llegada del cortometraje a las salas coincide con la presentación de la tercera edición de “Los Bomberos”, una edición especial del libro que dio origen a la historia que ahora llega a la pantalla grande.

El libro se encuentra disponible a través de las redes sociales de Chaska Entertainment y de los canales oficiales de Hernán Garrido-Lecca, y próximamente estará disponible en librerías.

Dos formas de apoyar a nuestros bomberos

La experiencia también busca brindar al público una oportunidad concreta para sumarse. Al finalizar el cortometraje, los espectadores encontrarán un código QR para realizar donaciones al Patronato Nacional de Bomberos del Perú.

Además, podrán contribuir adquiriendo la tercera edición del libro “Los Bomberos”, parte de cuya recaudación será destinada al apoyo de nuestros bomberos.

Así, una historia que nació en un libro llega a la pantalla grande y se convierte también en una oportunidad para reconocer y apoyar a quienes están siempre listos para ayudar.

Chaska y su universo de historias

“Los Bomberos” es el segundo cortometraje de animación de Chaska Entertainment. El primero fue “La Mena y Anisilla”, estrenado en junio de este año como parte de la programación previa a Toy Story 5, una historia que aborda la salud visual infantil y la aceptación personal.

Chaska Entertainment continúa desarrollando proyectos, entre ellos “Condorito Alcalde”, largometraje basado en uno de los personajes más reconocidos de Latinoamérica.

Sobre Chaska Entertainment

Chaska Entertainment es una productora peruana dedicada al desarrollo de contenidos audiovisuales en animación, cine, realidad virtual y experiencias inmersivas. La compañía sigue la trayectoria de Alpamayo Entertainment, productora de Piratas en el Callao (2005), y desarrolla nuevos proyectos para el mercado peruano y el mundo. Su misión es crear historias que conecten emoción, tecnología y propósito, generando impacto cultural y social a través del entretenimiento.