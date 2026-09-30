¡75 años de historia! Miss Universo sorprende con innovador escenario para la gran final

El Coliseo de Puerto Rico contará con estructuras móviles, gráficos en 3D y sistemas de iluminación y video para los distintos segmentos de la ceremonia.

A poco más de un mes de celebrarse el 75.° aniversario del certamen de belleza Miss Universo, la organización presentó este miércoles el escenario que será utilizado para la gran final, programada para el 24 de noviembre.

El lugar elegido será el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, donde la estructura incorpora elementos escenográficos móviles, gráficos en 3D y modernos sistemas de iluminación y video. Estos recursos permitirán modificar la apariencia del escenario durante los distintos segmentos de la ceremonia de coronación.

ESCENARIO DE PRIMER NIVEL

Según el director ejecutivo de la organización, Ronald Day, se busca contar con una infraestructura de primer nivel que permita realzar el espectáculo y destacar la participación de las concursantes durante la gran final. "Queríamos crear un escenario a la altura de los 75 años de historia de Miss Universe. Es ambicioso, innovador y diferente a todo lo que hemos hecho antes", indicó.

Asimismo, la apuesta de esta edición del certamen ha sido calificada como ambiciosa, debido a que busca mostrar elementos y propuestas escénicas que no se han presentado en ediciones anterior

COMPETENCIA DE ALTO NIVEL

Por otro lado, más de 120 candidatas desfilarán durante tres jornadas del certamen, programadas para el 21 y 22 de noviembre, mientras que la gran gala final se realizará el 24 de noviembre.