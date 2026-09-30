Alejandro Sanz posa por primera vez junto a Stephanie Cayo y sus cuatro hijos

Alejandro Sanz protagonizó una aparición familiar en Madrid durante la presentación de El Alma al Aire, musical basado en sus canciones.

Alejandro Sanz protagonizó una aparición familiar en Madrid durante la presentación de El Alma al Aire, musical basado en sus canciones. El cantante español acudió al evento acompañado por la actriz peruana Stephanie Cayo y sus cuatro hijos: Manuela, Alexander, Dylan y Alma.

La presentación marcó la primera ocasión en que Sanz posó públicamente junto a Stephanie Cayo y sus cuatro hijos. El encuentro se produjo en el Teatro Ocaso Coliseum de Madrid, donde el musical iniciará sus funciones este jueves 1 de octubre.

En la fotografía también aparece Raquel Perera, exesposa del cantante y madre de sus dos hijos menores, Dylan y Alma. Sanz y Perera anunciaron su separación en 2019, después de más de una década de relación y siete años de matrimonio, y desde entonces han mantenido un vínculo relacionado principalmente con la crianza de sus hijos.

Stephanie Cayo también acompañó a Sanz durante la presentación. La actriz peruana y el cantante han incrementado sus apariciones públicas juntos durante 2026, después de que su relación se hiciera pública de manera progresiva tras varios años de amistad.