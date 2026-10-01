Ana Paula Consorte responde sobre su embarazo tras revelación de Doña Peta

La brasileña confirmó recientemente que espera a su tercer hijo en común con el futbolista.

Ana Paula Consorte habló sobre su embarazo luego de que Doña Peta, madre de Paolo Guerrero, revelara que el nuevo integrante de la familia sería una niña y que la modelo tendría seis meses de gestación. La brasileña confirmó recientemente que espera a su tercer hijo en común con el futbolista.

Consultada sobre cómo lleva el embarazo, Consorte respondió que todo marcha bien. Sin embargo, al preguntarle por los seis meses de gestación mencionados por Doña Peta, la modelo aclaró que todavía no ha llegado a ese tiempo: “Bien que quisiera tener seis meses, pero todavía no he llegado”.

La modelo también reaccionó cuando le preguntaron si el bebé sería una niña. Ante la consulta, respondió inicialmente: “¿Mujercita? ¿Sabes más que yo?”. Luego, al preguntarle cómo tomaría Paolo Guerrero la llegada de una hija, señaló que ambos desean que sea así.

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Ana Paula Consorte anunció su embarazo el pasado 28 de septiembre mediante un video familiar publicado en Instagram. En las imágenes aparece junto a sus hijos, quienes reaccionan con emoción al conocer que tendrán un nuevo integrante en la familia.